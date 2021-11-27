AFAD duyurdu! Akdeniz 4,4 büyüklüğündeki depremle sallandı!

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.