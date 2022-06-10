AFAD duyurdu! Akdeniz gece saatlerinde sallandı: 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de Gazimağusa Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Gazimağusa Körfezi'nde saat 04.40'ta 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 47.56 km olarak kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde yerin 29.4 km altında meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER 10 HAZİRAN 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Haziran 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Larnaca
Tarih-Saat : 10.06.2022, 04:40:21 TSİ
Enlem : 35.0340 N
Boylam : 33.8020 E
Derinlik : 47.56 km
Detay : https://t.co/y4f5uT07m5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 HAZİRAN 2022 CUMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 10, 2022
AKDENIZ https://t.co/24bcP5g9kv
10.06.2022, 04:40:18 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 29.4 km#Kandilli