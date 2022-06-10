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AFAD duyurdu! Akdeniz gece saatlerinde sallandı: 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Gazimağusa Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Gazimağusa Körfezi'nde saat 04.40'ta 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 47.56 km olarak kaydedildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.7 büyüklüğünde yerin 29.4 km altında meydana geldi. 

AFAD duyurdu! Akdeniz gece saatlerinde sallandı: 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 10 HAZİRAN 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 10 Haziran 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

AFAD duyurdu! Akdeniz gece saatlerinde sallandı: 4.6 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 10 HAZİRAN 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

AFAD duyurdu! Akdeniz gece saatlerinde sallandı: 4.6 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
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