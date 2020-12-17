Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kabarık defterini tozlu raflardan çıkardık! İşte Cansu Dere'nin sevgilileriÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! E-KPSS sonuçları açıklandı3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu 2020? Son durum nedir?Rıza Çalımbay, koronavirüsü atlattıDolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? (17 Aralık 2020 Perşembe )Ceza onanması ne demek? Onanmış ceza ertelenir mi, nasıl bozulur?Yasakta sokağa çıkma cezası | Hafta sonu sokağa çıkma cezası ne kadar?Faydaları saymakla bitmeyen şalgam, pandeminin gözdesi oldu!AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde depremTRT Spor yayın akışı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de saat 10.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Antalya'yı sallayan Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı daha meydana geldi.  AFAD'dan alınan bilgiye göre  Akdeniz'de saat 10.19'da  4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği. Söz konusu deprem yerin 12.00 kilometre altında gerçekleşti. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 14,6 kilometre olarak duyuruldu.

 

 

KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT