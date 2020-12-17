AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Antalya'yı sallayan Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de saat 10.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği. Söz konusu deprem yerin 12.00 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 14,6 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ, AFAD DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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