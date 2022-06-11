AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Alanya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesinde 71.72 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Saat 05.05'deki depremin yerin 14.20 km altında kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER 11HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Haziran 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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