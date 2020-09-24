AFAD duyurdu! Aksaray 4,4 büyüklüğünde depremle sallandı

Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. AFAD verilerine göre Aksaray'ın Merkez ilçesinde saat 04.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2,67 kilometre altında meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku içinde kendilerini sokaklara attı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 4,4 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.

Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.



KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

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