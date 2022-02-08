AFAD duyurdu! Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çankırı'nın Orta ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 01.54 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 10,45 km olarak kaydedildi. Geç saatlerde Çankırılı vatandaşları uykusundan uyandıran deprem, kentin diğer ilçeleri tarafından da hissedildi. Sosyal medyada "Deprem" etiketi altında buluşan vatandaşlar o ana ait korkularını birbirleriyle paylaştı.

SON DEPREMLER TÜRKİYE AFAD 8 ŞUBAT 2022 SALI

AFAD internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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