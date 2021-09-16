AFAD duyurdu! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Denizli'nin Honaz ilçesinde derinliği 6.99 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD'ın twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Denizli'de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Kandilliden alınan bilgilerde ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.