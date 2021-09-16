AFAD duyurdu! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Denizli'nin Honaz ilçesinde derinliği 6.99 km olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'ın twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Denizli'de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Kandilliden alınan bilgilerde ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Honaz (Denizli)
Tarih-Saat : 16.09.2021, 06:05:02 TSİ
Enlem : 37.8766 N
Boylam : 29.3118 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/ibNbz0hU0y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 16, 2021
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) https://t.co/oGUhjzg4g4
16.09.2021, 06:05:02 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.4 km#Kandilli