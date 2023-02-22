AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 06.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km altında meydana geldiği kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 6.0 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 16 Şubat 2023 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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