AFAD duyurdu! Ege Denizi Datça açıklarında deprem!
AFAD verilerine göre Ege Denizi Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.
AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında derinliği 28.04 km olan 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD'ın açıklaması şöyle: " Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020
Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri takip etmek için:
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
Ayrıntılar gelecek...