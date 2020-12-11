AFAD duyurdu! Ege Denizi Datça açıklarında deprem!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında derinliği 28.04 km olan 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'ın açıklaması şöyle: " Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



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➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 11, 2020

Ayrıntılar gelecek...