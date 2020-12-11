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  3. AFAD duyurdu! Ege Denizi Datça açıklarında deprem!

AFAD duyurdu! Ege Denizi Datça açıklarında deprem!

AFAD verilerine göre Ege Denizi Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.

AFAD duyurdu! Ege Denizi Datça açıklarında deprem!

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında derinliği 28.04 km olan 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı. 

AFAD'ın açıklaması şöyle: " Ege Denizi'nde Datça ilçesi açıklarında saat 14.01'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

 

 

Ayrıntılar gelecek...

Okan Gül
Video Editörü


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