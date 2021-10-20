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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD'da yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

 

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