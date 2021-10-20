AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'da yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 7.53 km.Lasithi (Yunanistan), 200.49 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.10.2021, 05:44:10 TSİ
Enlem : 35.3580 N
Boylam : 25.8531 E
Derinlik : 5.08 km
Detay : https://t.co/rXfXOz1N52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi