AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16.30'da 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD, depremin merkez üssünün Sivrice'ye 6,3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 8,6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

SİVRİCE GEÇTİĞİMİZ AY 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Son aylarda sık sık depremlerin yaşandığı Sivrice'de, 27 Aralık 2020 sabahı AFAD verilerine göre saat 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6 (Mw) olarak açıklamıştı. Deprem sonucu bazı binalarda hasar meydana gelmişti.