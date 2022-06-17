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  3. AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Gürcistan'ın Ninotsminda ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.09 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 13 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıda olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi ancak, vatandaşlar soluğu sosyal medya hesaplarında aldı. Depremi net  hissettiğini söyleyen vatandaşlar korkularını paylaştı.

AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz. AFAD SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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