AFAD duyurdu! Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Gürcistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Gürcistan'ın Ninotsminda ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.09 sıralarında meydana gelen depremin, derinliği 13 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıda olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi ancak, vatandaşlar soluğu sosyal medya hesaplarında aldı. Depremi net hissettiğini söyleyen vatandaşlar korkularını paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ninotsminda (Gürcistan)
Tarih-Saat : 17.06.2022, 04:09:45 TSİ
Enlem : 41.1586 N
Boylam : 43.7990 E
Derinlik : 13.65 km
Detay : https://t.co/y0F1K1HC1p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz. AFAD SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER