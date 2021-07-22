AFAD duyurdu: İzmir peş peşe tam 5 kez sallandı: En şiddetlisi 4,2 büyüklüğünde... Halk geceden beri uyuyamadı!

İzmir geceden beri sallanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Karaburun ilçesinde ilki saat 02:03 olmak üzere toplamda 6 kez deprem meydana geldi. Depremlerden en şiddetlisi ise saat 04:20'de 4.2 büyüklüğünde yaşandı.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 02:03 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 25.06 km olarak kaydedildi.

2. deprem saat 02:19'de yaşandı. Büyüklüğü 3.6, derinliği de 21.12 km olarak kaydedildi.

3. deprem saat 03:40'da 3.6 büyülüğü ve 25.11 km derinlikte meydana geldi.

4.0 büyüklüğündeki deprem de saat 03:48'de 21.95 km derinlikte yaşandı.

Son ve şiddeti en korkutucu deprem de saat 04:20'de yerin 23.10 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde yaşandı.