AFAD duyurdu: İzmir Seferihisar beşik gibi sallanıyor! Artçı sarsıntılar sürüyor
Son dakik haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ve çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi.
Son dakik haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ve çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artı sarsıntıların en büyüğü 4,8 olarak ölçüldü. Ayrıca, 3,5'in üstünde çok sayıda deprem meydana geldiği görüldü.
SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Ege Denizi, 29.82 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:17:21 TSİ
Enlem : 37.8045 N
Boylam : 26.6773 E
Derinlik : 8.51 km
Detay : https://t.co/z89Hpd4dX7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin ardından göçük altından yaralılar çıkarılıyor!
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.39 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 16:00:42 TSİ
Enlem : 37.8520 N
Boylam : 26.8216 E
Derinlik : 3.36 km
Detay : https://t.co/ixdMBZuoS8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Enkaz altındakiler için çalışmalar başladı'
İzmir Seferihisar ilçesindeki depremden ilk görüntüler... Yıkılan binalar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması: Gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik
AFAD'dan deprem açıklaması: Binalara girmeyin!
CNN Türk sunucusunun zor anları! İzmir'deki deprem haberini sunmakta zorlandı
AFAD duyurdu: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Ege ve Marmara fena sallandı