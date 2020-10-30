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  3. AFAD duyurdu: İzmir Seferihisar beşik gibi sallanıyor! Artçı sarsıntılar sürüyor

AFAD duyurdu: İzmir Seferihisar beşik gibi sallanıyor! Artçı sarsıntılar sürüyor

Son dakik haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ve çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. 

AFAD duyurdu: İzmir Seferihisar beşik gibi sallanıyor! Artçı sarsıntılar sürüyor

Son dakik haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ve çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi.  Artı sarsıntıların en büyüğü 4,8 olarak ölçüldü. Ayrıca, 3,5'in üstünde çok sayıda deprem meydana geldiği görüldü.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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Tayfun Altuntaş
Editör


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