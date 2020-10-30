AFAD duyurdu: İzmir Seferihisar beşik gibi sallanıyor! Artçı sarsıntılar sürüyor

Son dakik haberi... AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ve çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artı sarsıntıların en büyüğü 4,8 olarak ölçüldü. Ayrıca, 3,5'in üstünde çok sayıda deprem meydana geldiği görüldü.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Depremin ardından göçük altından yaralılar çıkarılıyor!

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İzmir Seferihisar ilçesindeki depremden ilk görüntüler... Yıkılan binalar var

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AFAD duyurdu: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Ege ve Marmara fena sallandı