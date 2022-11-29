AFAD duyurdu! İzmir'de 4,7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. (İHA)
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-11-29
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:38.279 N
Boylam:24.071 E
Derinlik:4.61 km
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