AFAD duyurdu! Komşu fena sallandı! Bulgaristan'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Bulgaristan Varna'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13:59 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 35.06 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 4 Nisan 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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