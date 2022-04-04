AFAD duyurdu! Komşu fena sallandı! Bulgaristan'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Bulgaristan'da saat 13:59'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...
AFAD, Bulgaristan Varna'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13:59 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 35.06 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 4, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Varna (Bulgaristan)
Tarih-Saat : 04.04.2022, 13:59:39 TSİ
Enlem : 43.1005 N
Boylam : 27.5253 E
Derinlik : 35.06 km
Detay : https://t.co/MWtBSRDqCw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 4 Nisan 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde: