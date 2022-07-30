AFAD duyurdu! Komşu İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 03.46'da İran'ın Zanjan şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.00 km olarak kaydedilirken can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.