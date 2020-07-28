Ayasofya'da ilk namaza katılan Murat Gener'in Kovid-19 testi pozitif çıktıGurur Aydoğan kimdir? Kaç yaşında? Kimin oğlu? Babası kim?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 28 Temmuz HADİ joker kodu nedir?AFAD duyurdu: Mersin Tarsus'ta korkutan depremŞok aktüel 29 Temmuz- 04 Ağustos ürünler kataloğu | Seyahat ürünlerini kaçırmayınSüper Lig'de bu sezon en çok yabancı Galatasaray'daDoya Doya Moda 28 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Müge Anlı'da Şiar'ın şüpheli ölümü ile ilgili korkunç iddia!Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AFAD duyurdu: Mersin Tarsus'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu: Mersin Tarsus'ta korkutan deprem

AFAD, Mersin'in Tarsus ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Tarsus ilçesinde saat 12.05'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6,96 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.1 olarak kaydedildiğini açıkladı. Öte yandan yerin 16.0 kilometre altında gerçekleşti.

Depreme ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT