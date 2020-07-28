AFAD duyurdu: Mersin Tarsus'ta korkutan deprem
AFAD, Mersin'in Tarsus ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Tarsus ilçesinde saat 12.05'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6,96 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3.1 olarak kaydedildiğini açıkladı. Öte yandan yerin 16.0 kilometre altında gerçekleşti.
Depreme ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı.
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2020
COPLU-TARSUS (MERSIN) https://t.co/m1Qo1yWFbA
28.07.2020, 12:05:43 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 16.0 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Tarsus (Mersin)
Tarih-Saat : 28.07.2020, 12:05:45 TSİ
Enlem : 36.8045 N
Boylam : 34.9830 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/Fh8HSUZMmN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi