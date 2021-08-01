AFAD duyurdu: Muğla 5.5'lik depremle sallandı
Son dakika... Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2021
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.22 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.08.2021, 07:31:27 TSİ
Enlem : 36.3875 N
Boylam : 27.0870 E
Derinlik : 14.85 km
Detay : https://t.co/SgegGDF9rc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ayrıntılar geliyor...
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