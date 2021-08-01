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AFAD duyurdu: Muğla 5.5'lik depremle sallandı

Son dakika... Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Muğla 5.5'lik depremle sallandı

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

 

 

ayrıntılar geliyor... 

{TITLE_STRIP}Son dakika! Muğla'da Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu!

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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