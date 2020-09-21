AFAD duyurdu! Muş Korkut'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Muş'un Korkut ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Muş'un Korkut ilçesinde saat 08.35'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında kayıt edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 6,9 kilometre altında meydana geldi.
KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER
Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.
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#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Korkut (Mus)
Tarih-Saat : 21.09.2020, 08:35:43 TSİ
Enlem : 38.7051 N
Boylam : 41.9838 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/UfzPbR5W5b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi