AFAD duyurdu! Muş Korkut'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Muş'un Korkut ilçesinde saat 08.35'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında kayıt edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3,9 büyüklüğünde yerin 6,9 kilometre altında meydana geldi.

KANDİLLİ | AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitelerinden takip etmek mümkündür.

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