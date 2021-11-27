AFAD duyurdu: Van Muradiye'de 3.9'luk deprem korkuttu!
Son dakika... AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre Van'ın Muradiye ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 06.59'da yerin 9.13 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 27.11.2021, 06:59:29 TSİ
Enlem : 38.9881 N
Boylam : 43.6225 E
Derinlik : 9.13 km
Detay : https://t.co/DSdXMvmWHQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise deprem Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Ünseli'de 4.2 şiddetinde meydana geldi. Yerin 2.1 km altındaki deprem saat 06.59'da gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER 27 KASIM 2021 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 KASIM 2021 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız.