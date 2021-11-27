AFAD duyurdu: Van Muradiye'de 3.9'luk deprem korkuttu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre Van'ın Muradiye ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 06.59'da yerin 9.13 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise deprem Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Ünseli'de 4.2 şiddetinde meydana geldi. Yerin 2.1 km altındaki deprem saat 06.59'da gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 27 KASIM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 KASIM 2021 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.