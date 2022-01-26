AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!
AFAD'ın verilerine göre; Van'da gece saatlerinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3,7 büyüklüğünde saat 01.55'te deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.08 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 26.01.2022, 01:55:09 TSİ
Enlem : 38.9103 N
Boylam : 43.5135 E
Derinlik : 9.08 km
Detay : https://t.co/dO3A4pTTpJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi