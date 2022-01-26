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AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Van'da gece saatlerinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Van'da korkutan deprem!

AFAD'da yer alan bilgilere göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 3,7 büyüklüğünde saat 01.55'te deprem meydana geldi. Depremin  derinliği 9.08 km olarak kaydedildi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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