AFAD genelge yayımladı! Riskli binalara eşya almak için giriş kesinlikle yasak! Eşya yardımı için açıklamada bulundu!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası vatandaşlar acil yıkılacak olan evlere girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. AFAD durumla ilgili genel ge yayınladı ve sadece değerli eşyaların alınması konusunda müsahade etti. Ayrıca eşyalarını alamayacak olan vatandaşlar için de eşya yardımı yapacaklarını belirtti.

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AFAD genelge yayımladı! Riskli binalara eşya almak için giriş kesinlikle yasak! Eşya yardımı için açıklamada bulundu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde “yıkık”, “acil yıktırılacak” ve “ağır hasarlı” yapılardan eşya tahliyesine ilişkin bir genelge yayınladı.
Genelgede yıkık ve hasarlı binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği dile getirildi.

AFAD genelge yayımladı! Riskli binalara eşya almak için giriş kesinlikle yasak! Eşya yardımı için açıklamada bulundu!

RİSKLİ BİNALARA GİRİLMESİ KESİNLİKLE YASAKTIR

Tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının altı çizildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:
“Afet gören alanlarda ‘yıkık’ ve ‘acil yıktırılacak yapı’ niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecektir. Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacaktır. Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.

DEĞERLİ EŞYALARIN ALINMASINA MÜSADE EDİLECEK

Uzman raporunda ‘Girilemez’ şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecektir. Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak vb.) alımına müsaade edilecektir. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecektir. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasaktır. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı v.b eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasaktır. Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu valilikler/kaymakamlıklar tarafından sağlanacaktır. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunludur. Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacaktır.

TAHLİYESİ YAPILMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN EŞYA YARDIMI YAPILACAK

İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacaktır.”

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