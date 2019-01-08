AFAD gönüllüsü öğrencilere arama kurtarma eğitimi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) "AFAD Gönüllülüğü" projesi kapsamında öğrencilere arama kurtarma eğitimi verildi.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı, bilgili, bilinçli ve çevresini bilinçlendiren gönüllüler yetiştirmek amacıyla öğrenciler temel afet bilinci, ilk yardım, yangınlara müdahale ve arama kurtarma konusunda bilgilendirildi.

Teorik eğitimi tamamlayan öğrencilere, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde doğal afetlerde hafif arama kurtarma eğitimleri uygulamalı olarak gösterildi.

Arama ve kurtarma araçlarının hangi görevlerde kullanıldığını öğrenen gönüllüler, olası afet durumunda olay yerine intikal, konuşlanma ve müdahale teknikleri, kazazedeye müdahale teknikleri, kazazede taşıma usulleri, kurtarmada kullanılan ip ve düğüm çeşitleri, sedye bağlama ve yüksek yerlerden sedyeyle kazazede tahliyesi, istasyon kurarak iplerle yüksek yerlerden iniş tekniği ve KBRN farkındalık konularında tatbikatlar gerçekleştirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan AFAD gönüllülerine, katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA