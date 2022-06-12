12 Haziran 2022 tarihinde iPhone ve Android telefonlarda bir anda yükselen uyarı sesi vatandaşları panik etti. AFAD'ın gönderdiği Hayati Uyarı Bildirimi'ni telefonlarında gören insanlar Hayati Uyarı Bildirimi nedir? İphone, Android Hayati Uyarı Bildirimi neden geldi 12 Haziran 2022? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Hayati Uyarı Bildirimi hakkında bilmeniz gerekenler...

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR? İPHONE, ANDROİD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDEN GELDİ 12 HAZİRAN 2022?

Öncelikle korkulacak bir şey yoktur. Günlerdir gündemde olan olumsuz hava şartları göz önünde bulundurularak vatandaşa uyarı yapılma gereği duyulmuştur. Acil durumlarda aranacak tek numara 112'dir.

iPhone ve Apple Watch'unuzda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabilirsiniz. Acil bir durumda şunlarla karşılaşabilirsiniz:

Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar

Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar

Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar

AMBER uyarıları (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

Kamu Güvenliği Uyarıları

*AMBER uyarıları ve Kamu Güvenliği tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Hükümet Uyarıları'nı açma veya kapatma

Saptanmış olarak, Hükümet Uyarıları aygıtınızda açıktır. Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.

1. Hükümet Uyarıları özelliği yalnızca desteklenen operatörlerin SIM kartları ile kullanılabilir. Apple Watch'unuzun bu uyarıları alabilmesi için bir Wi-Fi ağına bağlı olması veya iPhone'unuzun da bunları alabiliyor olması ve yakınınızda bulunması gerekir. iPhone'unuz yakında olmasa bile Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) veya sonraki Apple Watch modellerinde, desteklenen operatörler tarafından sunulan bir hücresel planı kullanarak bu uyarıları alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için operatörünüzle irtibat kurun.