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AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir depremindeki can kaybının 117'ye çıktığı belirtildi.

AFAD İzmir depremindeki can kaybı sayısını duyurdu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), İzmir'deki 6.6 şiddetineki depreme ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

AFAD, depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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