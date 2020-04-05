AFAD: "Karantinadan çıkan öğrenciler, memleketlerine ücretsiz gönderiliyor"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt dışından Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınan üniversite öğrencilerinin, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderildiğini bildirdi.

AFAD'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ÜCRETSİZ olarak gönderilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA