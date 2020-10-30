AFAD'dan İzmir'in Seferihasar açıklarında meyda gelen depreme ilişkin yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde gerçekleşen deprem sonrası 13'ü 4 büyüklüğünün üzerinde 170 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

DEPREMDE CAN KAYBI SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 17 vatandaşın hayatını kaybettiği, 709 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye çadır, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti sevk edildiği, Türk Kızılay tarafından ise 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.