Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), bünyesine 1749 yeni personel dahil edeceğini açıkladı. Bu alımlar için Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile başvuruların başladığını açıklayan AFAD, bazı başvuru şartları da belirledi. Bunun üzerine iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında AFAD personel alım şartları 2021 | AFAD personel alım başvurusu araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

AFAD PERSONEL ALIM ŞARTLARI 2021

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacağı ifade edildi.

Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı gerekecek.

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

AFAD personel alım başvurusu online olarak yapılacak. Başvuru yapacak adayların, 18-27 Kasım tarihler arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekecek.

AFAD'ın yayımladığı ilana ve işe alım şartlarına ilişkin detaylı bilgilere Resmi Gazete kararı üzerinden ulaşılabilir.