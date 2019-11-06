AFAD personeline “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” konulu eğitim verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi.

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Aile ortamında şiddetin önlenmesi, farkındalığın oluşması, duyarlılık ve bilinç kazanılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile müdürlüğümüz personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi. Yapılan bu eğitimler personellerime faydalı olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA