AFAD saat vererek uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor: Sel, su baskını, dolu uyarısı...

AFAD, 12 ilde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Ayrıca bu illerde yaşayan vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ederken Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı verildi.

YAĞIŞLARIN BEKLENDİĞİ İLLER

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri; Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri; Eskişehir, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

AFAD saat vererek uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor: Sel, su baskını, dolu uyarısı...

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Öte yandan bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

AFAD saat vererek uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor: Sel, su baskını, dolu uyarısı...

Meteoroloji'den o illere uyarı! Kuvvetli yağış gelebilir! Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun! İşte il il hava durumu...Meteoroloji'den o illere uyarı! Kuvvetli yağış gelebilir! Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun! İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji'den o illere uyarı! Kuvvetli yağış gelebilir! Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun! İşte il il hava durumu...
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