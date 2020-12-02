AFAD son dakika duyurdu: Bingöl yine sallandı!

Son zamanlarda sık sık sallanan Bingöl'de bugün yine sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.

5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YAŞANMIŞTI

Öte yandan yine geçtiğimiz aylarda Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 18 kişi de yaralandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü önce 5,9 sonra ise 5,8 olarak duyurdu.

Öte yandan deprem Erzurum, Trabzon, Erzincan, Kars, Batman, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ ve Malatya'da da hissedildi.