AFAD tarafından Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da gerçekleşen depremden etkilenen Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD'ın Twitter hesabından, depremin ardından Van'a sevk edilen yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 178 personel, 36 araç ve 54 iş makinesiyle çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremzedelere bin 676 aile çadırı, 20 genel çadır, 360 uyku seti, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, bin 288 ısıtıcı ulaştırıldığı, 2 bin 258 kumanya ile 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Van'a ayrıca 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA