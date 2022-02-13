AFAD, Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı! Kritik bölgeler belli oldu!

Türkiye'de meydana gelen doğal afetlere yönelik zararlar giderilirken bir yandan da yapılan çalışmalar ile afetlere karşı önlemler öncesinden alınmaya çalışılıyor. Bu kapsama her türlü veri detaylıca incelenirken İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye'nin 2021 yılı için afet risk haritasını çıkardı.

ARAS PORJESİ BAŞLAMIŞTI

Bakanlık tarafından afet tehlike ve risk analizlerinde farklı ve en doğru yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların çıkarılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. 2017'de analizlerin ortak platformdan yapılarak bir arada tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının daha rahat sağlanabilmesi için Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi başlatılmıştı

Projeyle birlikte yaklaşık 300 teknik personel, arazide incelemede bulundu ve bugüne kadar 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı kaydedildi.

EGE VE AKDENİZ YANGINA TESLİM

Kaydedilen veriler arasında Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı doğal afetler de yer aldı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen; 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan da ARAS üzerinden kayıt altına alındı. Heyelan olayının en çok meydana geldiği bölge Batı ve Doğu Karadeniz olurken, Ege ve Akdeniz ise ile orman yangınlarının sıklığı dikkat çekti.

AFAD'DAN 170 AFETE MÜDAHALE

2021 yılında gerçekleşen 1760 afet olayına AFAD koordinasyonunda müdahale edildiği de ifade edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerine toplam 14 bin 157 personel ile 5 bin 26 araç görevlendirilirken, Antalya, Muğla, Mersin ve Adana’da meydana gelen orman yangınlarına ise toplam 22 bin 619 personel ile 7 bin 935 araç ve iş makinesi müdahale etti. 2021 yılında Türkiye'de toplam 23 bin 753 depremin meydana geldiği ifade edildi.