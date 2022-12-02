AFAD ve Kandilli açıkladı! Artçılar bitmiyor: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 21.49'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.78 km olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.2 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

NE OLMUŞTU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremde Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı.