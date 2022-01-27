ATV Müge Anlı canlı izle bugün 27 Ocak 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeArzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? Arzu Akın biyografisiGünlük burç yorumları 27 Ocak 2022 Perşembe | Aslan, hırsının kurbanı olma; Terazi, aşkına sahip çık!FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları27 Ocak 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Mısır, Fildişi Sahilleri'ni yend, Mostafa Mohamed ülkesinde kaldı!27 Ocak 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Resim Öğretmeni (Özel Kurs) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSurvivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. AFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kütahya'nın  Hisarcık ilçesinde saat 06.27'de yerin 7.90 km altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği  6.3 km, büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü. 

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 27 OCAK 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 OCAK 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT