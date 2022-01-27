AFAD ve Kandilli duyurdu! Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde saat 06.27'de yerin 7.90 km altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 6.3 km, büyüklüğü ise 3.4 olarak ölçüldü.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER 27 OCAK 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 OCAK 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.