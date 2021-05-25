AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde depremSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 25 Mayıs 2021 SalıFadıla isminin anlamı nedir, Fadıla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tuna isminin anlamı nedir, Tuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tabgaç isminin anlamı nedir, Tabgaç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ogül isminin anlamı nedir, Ogül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! HSK 'Yaz Kararnamesi'ni yayımladı: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti!Efecan isminin anlamı nedir, Efecan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ebecen isminin anlamı nedir, Ebecen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gazeteci Göktuğhan Argın, üst mahkemenin haksız kararıyla mağdur oldu
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.42'de Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.42'de Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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