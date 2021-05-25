AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.42'de Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 17.42'de Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu. Ayrıntılar geliyor... SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir. Son depremleri görmek için tıklayınız Berkem Temizel Gece Editörü