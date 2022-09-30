AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 00.49'da 7.03 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin Erzurum'da da hissedildiği kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem

VALİ MAKAS'TAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Tercan ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. Ekipleri bölgeye gönderdik, kontroller devam ediyor." dedi.

Öte yandan saat 08.38'de ise yerin 5.0 km altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem

AFAD SON DEPREMLER 30 EYLÜL 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 30 Eylül 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 30 EYLÜL 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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