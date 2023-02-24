AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yeni depremler yaşanmaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre saat 08.46'da Arsuz ilçesinde yerin 7.29 km altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 10.8 km altında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

AFAD 24 ŞUBAT 2023 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2023 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2023 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

İlgili Haberler
Eleştirilerin odağında! Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan istifa açıklaması!
Eleştirilerin odağında! Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan istifa açıklaması!
Son dakika | Hatay şiddetli sallandı! Defne ilçesi 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Hatay şiddetli sallandı! Defne ilçesi 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Atatürk'ün emaneti Hatay, hayalet şehre döndü! Geriye enkaza dönmüş bir şehir kaldı! İşte görüntüler...
Atatürk'ün emaneti Hatay, hayalet şehre döndü! Geriye enkaza dönmüş bir şehir kaldı! İşte görüntüler...
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
Uzmanlar, Hatay'daki 6.4 depremi değerlendirdi: "Biz Adana ve Hatay'ı uyarmıştık zaten. Beklediğimiz depremdi"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evin yolunu unutan fok balığı! Kendini Ayvalık'ta buldu!
Evin yolunu unutan fok balığı! Kendini Ayvalık'ta buldu!
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
İstanbul Boğazı sise büründü! Kıyı Emniyetleri Genel Müdürlüğü gemi trafiğini çift yönlü durdurduklarını açıkladı!
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Adıyaman'daki 6 otel, depremde yerle bir oldu! İşte o oteller...
Son Haberler
Sergej Govedarica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Govedarica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergej Govedarica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergej Govedarica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richlord Ennin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richlord Ennin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Richlord Ennin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richlord Ennin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusko Pepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusko Pepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusko Pepic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusko Pepic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nenad Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nenad Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nenad Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Korku filminden çıkmış gibi: Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar...
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Malatya'da milyonluk yeni binalar depremde yıkıldı! Vatandaşlar isyan etti!
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!