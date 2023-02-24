AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından yeni depremler yaşanmaya devam ediyor.



AFAD'ın verilerine göre saat 08.46'da Arsuz ilçesinde yerin 7.29 km altında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 10.8 km altında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD 24 ŞUBAT 2023 CUMA SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Şubat 2023 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 ŞUBAT 2023 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.