AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!

AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşları deniz seviyesinde meydana gelebilecek yükselmeye karşı sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyardı.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu kez Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre bu kez saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından bu kez saat 20.07'de Samandağ ilçesinde yerin 7 km altında 5.8 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!

DENİZ SEVİYESİNDE 50 SANTİMETRE YÜKSELME RİSKİ

Deprem sonrası AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu ifadelere yer verildi:

“Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."

AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!

MERSİN VALİLİĞİ DE UYARDI

Mersin Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" denildi.

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