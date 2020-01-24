Bakan Soylu'dan depremdeki can kayıplarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu 6.8'lik depreme ilişkin yaptığı yeni bir açıklamada bulundu.

Soylu, açıklamasında hayatını kaybedenlerinin sayısının 8’e yükseldiği belirtti.

Soylu 84 kişininde yaralandığını da açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Soylu'nun açıklamasın dakikalar önce AFAD, Elazığ depremine ilişkin açıklama yapmış ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar belirtilmişti:

"Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller kara yoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya valisi depremde hayatını kaybedenlere ilişkin yaptığı açıklamada "Kentte 5 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

6.8 şiddetinde deprem!

Elazığ depreminin ardından acı haberler!



