AFAD'dan Ankara ve Manisa'daki depremle ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibarıyla 10 adet artçı deprem olmuş olup, en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.

Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir.

ANKARA

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 12 dakika arayla 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akyurt ilçesinde 06.42'de Richter ölçeğine göre 3.8 ve 06.54'te ise 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem yerin 7 kilometre, 4.5 büyüklüğündeki deprem ise 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi.