AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarısı sonrası AFAD'dan da yağış beklenen iller için uyarı geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yağışların bugün öğleden sonra Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda beklendiği belirtilerek vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

AKŞAM SAATLERİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren ise Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.