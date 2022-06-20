AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!
AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarısı sonrası AFAD'dan da yağış beklenen iller için uyarı geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yağışların bugün öğleden sonra Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda beklendiği belirtilerek vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
AKŞAM SAATLERİ İÇİN DE UYARI YAPILDI
Öte yandan akşam saatlerinden itibaren ise Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 20, 2022
⏰ Bugün öğleden sonra,
? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc