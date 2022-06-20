Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara otobüs bilet fiyatları 2022İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?Seda Sayan boşanıyor mu? Seda Sayan, Çağlar Ökten'den boşanıyor mu?Yaz mevsimi, "Yaz dizisi" olmadan olmaz! İşte eğlenceli ve romantik senaryolarıyla 2022 yazını renklendirecek yeni dizilerTYT, AYT kaç net kaç puan getirir? TYT, AYT'ye kaç puan getirir 2022? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!Bu bilgiler en çok kadınların hoşuna gidecek! Uyumadan önce 1 kase tarçınlı yoğurt yerseniz...Ünlü sunucu Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi! Evleneceğini duyurdu! "Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu"Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Borsa yatırımcılarını sevindirdi! Güne yükselişle başladı! İşte güncel BİST verileri...
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!

AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarısı sonrası AFAD'dan da yağış beklenen iller için uyarı geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yağışların bugün öğleden sonra Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda beklendiği belirtilerek vatandaşların  ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!

AKŞAM SAATLERİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren ise Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

 

 

 

AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat! AFAD'dan çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Saat verildi: Sel, su baskını, dolu ve fırtınaya dikkat!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT