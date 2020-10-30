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  3. AFAD'dan deprem açıklaması: Binalara girmeyin!

AFAD'dan deprem açıklaması: Binalara girmeyin!

AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü İzmir, Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar binaya girmemeleri konusunda uyarıldı.

AFAD'dan deprem açıklaması: Binalara girmeyin!

AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar, binalara girmemeleri konusunda uyarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 6 binanın yıkıldığı belirtilirken can kaybına dair herhangi bir ihbar alınmadığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada,

"İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yıkılan binaların tamamının Bayraklı'da olduğunu belirterek,

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun." şeklinde konuştu. 

Berna Akkaya
Editör


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