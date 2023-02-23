AFAD'dan deprem bölgesi için korkutan açıklama: 5 üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de yerin 7 km altında meydana gelen 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Binlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığı depremin 18. günündeki son durum belli oldu.

AFAD Genel Merkezi'nde 11 ili etkileyen depremler hakkında basın toplantısı düzenleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar artçı depremlere dikkat çekti. Tatar, "Tüm depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Yaklaşık 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını 17 gün içerisinde kaydettik. Yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Birçoğu da hissedilecek derecede. Önümüzdeki günlerde de 5 üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz” dedi.

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BİR İLÇE DAHA ‘GENEL HAYATI ETKİLEYEN AFET BÖLGESİ’ OLARAK İLAN EDİLDİ

Söz konusu iller harici, deprem bölgesine yakın bazı illerde de hasarların oluştuğunu belirten Tarar, “Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Çünkü her hangi bir artçı sarsıntıda yıkılma riski var. Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Niğde, Sivas Gürün, Kayseri’nin bazı ilçelerinde hasarlı binaların olduğuna dair bilgiler var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sivas’ın Gürün ilçesi de ‘genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ olarak ilan edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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İNŞAAT HALİNDEKİ BİNALAR NE OLACAK?

İnşaat halindeki binalarla ilgili izlenecek süreç hakkında da konuşa Tatar, “Tamamlanmamış, inşaat halindeki binalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tanımlanmış durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan raporla bu binaların durumu netleşecek” dedi.

"59 FARKLI KURUMDAN 510’A YAKIN FARKLI ARAŞTIRMACI SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tatar, “Sahada çok sayıda araştırmacı çalışma yürütüyor. Birbirinden farklı 109 proje kapsamında, 59 farklı kurumdan 510’a yakın farklı araştırmacı sahada görev yapıyor. Diğer kurumlardakilerle birlikte ise bu sayı 700 civarında” diye konuştu.