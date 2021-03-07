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  3. AFAD'dan 'deprem' paylaşımı: Çok acılar yaşadık...

AFAD'dan 'deprem' paylaşımı: Çok acılar yaşadık...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda deprem nedeniyle çok acılar yaşandığı belirtilerek çağrıda bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda deprem nedeniyle çok acılar yaşandığı belirtilerek çağrıda bulunuldu. Paylaşımda kentsel dönüşüm vurgusu yapıldı.

ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımında bir videoya yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Deprem değil, tedbirsizlik öldürüyor. Bu çağrıyı paylaşarak siz de destek olun, hayatınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın."

AFAD'den 'deprem' paylaşımı: Çok acılar yaşadık...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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