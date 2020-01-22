AFAD'dan depreme ilişkin önemli açıklama
AFAD'dan Manisa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
AFAD'dan Manisa'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem sonrası açıklama yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
HABERE YORUM KAT