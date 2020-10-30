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AFAD'dan dezenformasyon içerikli paylaşımlar konusunda uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar konusunda uyarıda bulunuldu.

AFAD'dan dezenformasyon içerikli paylaşımlar konusunda uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar konusunda uyarıda bulunuldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, vatandaşlardan sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri istendi.

AFAD'DAN 3 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

AFAD, "Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir. " dedi..

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Editör Ekibi


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