AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır

AFAD, ihbar edilen enkaz bölgelerine yardım ulaştırılmadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD'dan enkaz ihbarlarına ilişkin açıklama: Kirli bilgileri paylaşanlara işlem yapılacaktır

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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