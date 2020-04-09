AFAD’dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL’lik harcama

Yeni tip korona virüse karşı mücadele eden AFAD, yurtlarda ve vefa destek gruplarında toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

Türkiye'nin Kovid-19'dan en az kayıpla kurtulması için 7/24 çalışan AFAD, bini aşkın personeli ve araçlarıyla Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor. Yurtlarda gözlem altında bulunanlara iaşe, hijyen ve temizlik malzemesi ile sağlık konularında destek verirken gözlem süresi bitenleri evlerine ulaştırıyor. Evinden çıkamayanların ihtiyaçlarını bildirdiği Vefa Çağrı Merkezlerine bin kadar personel temin eden AFAD, toplumun Korona virüs risklerini azaltan tüm bu çalışmalar için önemli miktarda kaynak ayırdı.

AFAD, yurtlardaki vatandaşlara ilişkin çalışmalarını KYK'nın ev sahipliği, EGM, Türk Kızılay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliği ile sürdürüyor. Yurtlardaki gözetim faaliyetlerinin sekretaryasını yürütüyor ve yönlendirmesini yapıyor. Yurtlardaki vatandaşların hijyen ve temizlik malzemesi, iaşe ile sağlık malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD, lojistik hizmetlerini ve temizlenmesini sağladığı yurtların dezenfeksiyonunu da üstleniyor.

Karantinadan çıkanları evlerine ulaştırıyor

AFAD, 61 ildeki 121 öğrenci yurdunda gözlem süresi biten vatandaşları evlerine ulaştırıyor. Ulaşım çalışmalarını, 61 AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 bin 92 personeli, 416 aracı ve 2 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştiriyor. Öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ulaşımını ücretsiz sağlayan AFAD, bugüne kadar gözlem altından çıkan 15 bin 930 vatandaşı evlerine ulaştırdı.

AFAD, Vefa Sosyal Destek Gruplarında bin 184 personeli ile büyüklere ve kronik hastalığı olan vatandaşlara da hizmet veriyor. Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle ciddi risk taşıdığı için evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarında karşılıyor. İhtiyaçların karşılanmasında AFAD araçları hizmet veriyor. Araçlar, zorunlu dışarı çıkma durumlarında da vatandaşları sağlık kurumları ve bankaların kapısına kadar götürüp ardından evlerine ulaştırıyor.

AFAD, bugüne kadar yurtlarda verilen hizmetler için 30 milyon 905 bin TL, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için 16 milyon 68 bin 714 TL olmak üzere toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

Kaynak: İHA